Как информирует «НБН», во время эфира «Фейгин Live» в пятницу, двадцать четвертого июня, Алексей Арестович заявил, что у российской армии больше нет ресурсов и количества личного состава, чтобы захватить регион. По его словам, оккупационные силы почти исчерпали собственные возможности.

Согласно мнению советника главы Офиса президента Украины, войскам Путина, чтобы захватить всю Донецкую область, нужно оккупировать четыре крупных города, соизмеримых Лисичанску и Северодонецку.

Дословно из заявления военного эксперта:

«Но где же для этого взять группировки? Для этого нужно в два раза больше человек среди военных, нежели их количество, которое штурмовало Северодонецк и Лисичанск. Нужно взять такое количество, и всех их оставить там. Но они не имеют таких возможностей».

Руководитель главы Офиса президента добавил, что армия России не выдерживает нормы комплектования собственных воинских частей. Он добавил также, что под Изюмом ВСУ попали в полевой пункт управления, который принадлежал российской армии. Но сейчас его уже там не существует. Захватчики несут колоссальные потери на этом направлении.

«Военным Путина ой как не радостно вести там боевые действия. У них потери. Одни потери. Там очень сильно болезненно. Физически некого бросать на то, чтобы захватить Донецкую область».

Ранее мы уже писали о том, что Кремль не стремится ввязаться войну против НАТО. При этом сообщали об истинной цели Москвы в этом плане.