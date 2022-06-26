Как информирует «НБН», в эфире телемарафона чиновник заявила, что в случае невыполнения условий Еврокомиссии наша страна не будет лишена этого статуса.

Дословно из заявления Стефанишин:

«Решение ЕС, принятое двадцать третьего июня, отличается от рекомендации, которая была предоставленная Еврокомиссией. Безусловно, мы уже получили статус кандидата. Относительно же семи условий… Решение говорит о том, что Европейская комиссия в конце года оценит, были ли выполнены эти условия. От этого будут определяться дальнейшие этапы, которые имеют связь с членством».

Отвечая на вопрос, идет ли речь о вероятности отзыва статуса кандидата в случае невыполнения определенных условий, Стефанишина подчеркнула:

«Нет, ведь наше государство уже получило статус кандидата. На этом точка».

Как известно, на днях Киев получил официально статус кандидата на членство Украины в ЕС.