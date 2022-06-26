Как информирует «НБН», об этом говорится в сообщении «Европейской правды». Информация такого рода была опубликована на официальном ресурсе Офиса президента Украины.

В сообщении отмечается:

«Курбакова Александра Николаевича, главу Министерства инфраструктуры Украины, уполномочить на подписание договоренности между Украинским государством и Европейским Союзом о перевозках транспортом грузов».

Известно, что в средине июня месяца правительство Украинского государства согласовало окончательную редакцию Специального соглашения о либерализации перевозок автомобилями с представителями Европейской комиссии.

Напомним, ранее Владимир Александрович Зеленский издал Указ об увольнении украинских послов в Португалии, Грузии и Словакии.