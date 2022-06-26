Как информирует «НБН» со ссылкой на «Европравду», на встречу в замке Эльмау, что в Альпах Баварии, приехали лидеры таких стран, как Канады, Соединенных Штатов Америки, Британии, Франции, Японии, Германии, а также Италии. Кроме того, во встрече будет принимать участие президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и Шарль Мишель, президент Европейского совета.

Президент Франции Эммануэль Макрон, в свою очередь, заявил:

«Нужно действовать в связи с войной в Украине, а также ее последствиями, нужно действовать ради продовольственной и энергетической безопасности, для реагирования на климатические вызовы. Именно такими являются наши цели этого мероприятия».

Помимо того, для более широкого формата были приглашены представители властей таких стран, как ЮАР, Индонезии, Индии, Сенегала, а также Аргентины.

Ранее мы уже писали о том, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обратился к главам G7 относительно войны в Украине.