Как информирует «НБН» со ссылкой на СМИ, Альбарес заявил об этом в интервью El Pais. В ответ на вопрос относительно того, должна ли Организация Североатлантического договора оставить открытой дверь для Киева, если говорить о среднесрочной перспективе, высокопоставленный испанский чиновник заявил, что сейчас этот вопрос не возникает.

Он добавил:

«Хотелось бы прояснить, что если кто-то полагает, что вопрос данного вступления стал одной из причин незаконной агрессии Российской Федерации в Украине, то это не так. Это является частью дезинформационной кампании. Это соглашение никогда на столе не было. Да и сейчас его нет».

Напоследок глава МИД Испании подчеркнул, что вопросы по прекращению огня на территории Украины должна принимать исключительно демократически избранная власть Украины.

Ранее мы уже писали о том, что политолог Иван Преображенский высказал свою точку зрения о возможном вооруженном конфликте между НАТО и Россией.