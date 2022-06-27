Французский телеканал France 2 выпустил фильм о последнем телефонном разговоре Путина и Макрона перед началом полномасштабной войны России с Украиной, информирует «НБН» со ссылкой на Le Parisien.

Инициатором телефонных переговоров стал французский президент. За несколько дней до нападения путинской армии на Украину СМИ сообщали, что главы государств договорились добиваться прекращения огня на Донбассе.

Тогда французский лидер попросил российского коллегу оценить ситуацию на Востоке Украины и озвучить свои намерения. Путин обвинил Владимира Зеленского в отказе что-либо предпринимать для выполнения договоренностей «Минска».

«Он тебе лжет», — заявил кремлевский диктатор.

Досталось от президента-агрессора и Макрону. Лидер россиян обвинил его в стремлении «пересмотреть Минские договоренности» и требовал, чтобы он не игнорировал «мирные предложения», озвученные «народными республиками» оккупированного Донбасса.

На это глава Франции заявляет, что они «хотели чихать» на предложения сепаратистов и предлагает организовать встречу всех сторон войны в Украине. Кроме того, Макрон пытается убедить президента РФ принять приглашение на переговоры американского лидера Джо Байдена для деэскалации ситуации. Путин не выразил заинтересованности во встрече с главой США, однако «в принципе согласился» на это.

Напомним, что в последнее время французский президент изменил свою риторику о российско-украинской войне. Политолог объяснил, что заставило Макрона резко высказываться об агрессии РФ после призывов «сохранить лицо» Путину.