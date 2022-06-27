Как информирует «НБН» со ссылкой на кадры видеообращения Зеленского, опубликованные в социальной сети Facebook, президент Украины предупредил белорусов, что их хотят втянуть в войну.

Дословно из сообщения Зеленского:

«Хотелось бы сегодня направить свое обращение к гражданам Беларуси. Это касается как гражданских, так и тех, кто носят погоны. Вас сегодня пытаются втянуть в войну. Причем, сейчас это более активно делается, чем было в феврале месяце и весной. В Кремле уже все решили вместо вас. Для них ваши жизни ничего не стоят. Но ведь вы не рабы. Вы же не пушечное мясо. Вы вовсе не должны умирать. И вы в состоянии не дать никому решать за вас, что дальше будет вас ожидать».

Как известно, ранее украинский лидер Владимир Зеленский сделал заявление о необходимости подписания с Евросоюзом документа о транспортном безвизе.