В своем Instagram-аккаунте Добкин сообщил, что он стал украинским националистом после полномасштабного нападения путинской армии на нашу страну. Бывший «регионал» продолжает находиться в Харькове, по которому оккупанты постоянно открывают огонь, информирует «НБН».

Экс-глава Харьковской области отметил, что он не знает, когда закончится война и закончится ли она вообще и какие еще потери понесет Украина в результате российской вооруженной агрессии.

При этом Добкин убежден, что следующее поколение украинцев продолжит сражаться «пушками, ножами, даже хоть и зубами» за свободу и независимость нашей страны, если не справится нынешнее. Жители Украины будут «бить, резать, рвать» российских захватчиков за все преступления, совершенные ими на нашей земле.

Отметим, что до 24 февраля Добкин был пророссийским политиком и яро критиковал украинский национализм, именно поэтому признание регионала стало неожиданностью для пользователей Сети:

«Так как, теперь извинитесь за омерзения, которые говорили о националистах?»;

«Все верно сказал Маркович. Мы разных были взглядов и по разные стороны были с вами до войны, но уважение и уважение за вашу позицию после 24 февраля. Каждый показал свое подлинное лицо. Спасибо, что остались со своим городом и своими людьми и не бросили их, как это сделали к сожалению, другие ваши однопартийцы, надеюсь теперь бывшие, навсегда»;

«Не ожидал»;

«Текст не по-дебильному написан»;

«Значит мы все националисты, все, кто просто хочет жить у себя дома в Харькове и без войны!»;

«Наконец-то текст по-нормальному написан! Спасибо за позицию»;

«Лайкаю пост Добкина»;

«Держитесь Маркович, все будет!»;

«Здравствуйте, мы очень рады, если вы действительно решили стать националистом и у вас после 24 февраля произошла переоценка ценностей. Националисты говорили правду, Россия – это зло».

«Вот вы даете! Рашисты сделали господина Добкина «злобным бандеровцем»»;

«Как же я с вами согласна».

Напомним, что в марте СНБО запретил деятельность пророссийских партий в нашей стране.