Российское пропагандистское агентство «ТАСС» сообщило, ссылаясь на комментарий Ушакова, о том, что глава Российской Федерации будет участвовать в саммите Группы двадцати, информирует «НБН».

Собрание глав государств G20 состоится на острове Бали 15 и 16 ноября. Отметим, что ранее заявил о своем участии в мероприятии украинский лидер Владимир Зеленский.

Помощник Путина сообщил, что Кремль подтвердил намерение президента присоединиться к саммиту. При этом Ушаков добавил, что пока неизвестно в каком формате лидер россиян появится на мероприятии – очно или по видеосвязи.

Напомним, что министры финансов государств «Большой семерки» бойкотировали РФ на встрече G20 и призывали прекратить сотрудничество со страной-оккупантом.