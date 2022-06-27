Как информирует «НБН», ситуацию на своей странице в социальной сети «Твиттер» прокомментировал Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен.

В частности, он подчеркнул:

«Все мировое сообщество просто ошеломлено тем, что сегодня сделала Россия в Кременчуге. Они ударили по переполненному торговому центре в Кременчуге. Это последнее в серии зверств. Мы будем активно продолжать поддерживать наших партнеров из Украины. Мы обязательно привлечем Россию к полной ответственности за содеянное. В частности, это касается и всех тех, кто несет ответственность за все эти содеянные зверства».

Напомним, ранее мы уже писали о том, что РФ нанесла ракетный удар по ТЦ в Кременчуге, где в то время отдыхали мирные граждане.