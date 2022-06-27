Как информирует «НБН» со ссылкой на The New York Times, такое заявление Салливан озвучил представителям прессы во время саммита «Большой семерки».

Согласно словам советника главы Белого дома, Вашингтон намерен «завершить оказание помощи в рамках пакета, который включает в себя передовые средства ПВО средней и большой дальности».

Помимо того он добавил, что данный пакет помощи будет включать в себя «определенные иные предметы, в которых срочная потребность. В частности, это боеприпасы для артиллерийских и контрбатарейных радиолокационных систем».

При этом Салливан не назвал конкретные модели оружия, которые Соединенные Штаты Америки намерены поставить Украинскому государству.

Журналисты The New York Times отметили, что некоторые американские чиновники на условиях анонимности сообщили им, что президентская администрация передаст Украине NASAMS. Это передовая система противоракетной обороны средней и большой дальности.

По всем ожиданиям, официальное сообщение на этот счет должно быть обнародовано уже до конца текущей недели.

Помимо того Салливан добавил, что Верховный главнокомандующий ВСУ Владлимир Зеленский в понедельник обратился к лидерам стран «Большой семерки», попросив их предоставить Украинскому государству оружие.