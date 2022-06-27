Лебядок считает основной проблемой Беларуси веру нелегитимного президента Александра Лукашенко и его окружения в возможность атаки на их страну со стороны Украины или стран Североатлантического Альянса, несмотря на то, что ВСУ сосредоточены на борьбе с российскими захватчиками, информирует «НБН» со ссылкой на «Апостроф».

По этой причине самопровозглашенный глава государства начал учения возле украинских границ, пытаясь доказать готовность ВС Беларуси в сдерживании вымышленного вторжения или подготовку к обороне. Третий вариант – армия Лукашенко отрабатывает разные варианты вторжения в Украину, чего упорно добивается Путин.

Эксперт не сомневается, что белорусские военные не смогут долго продержаться, если учесть, что с Севера Украины сбежали даже многочисленные и оснащенные силы РФ. Единственный путь для войск Лукашенко, который позволит минимизировать потери – разведка, диверсии и проведение спецопераций силами ССО в нашей стране.

Белорусы могут атаковать Украину на Волынском и Ровенском направлениях, попытавшись перекрыть поставки оружия с Запада. Однако этот сценарий, по мнению военного эксперта, маловероятный.

Лебядок напомнил, что ВС Беларуси немногочисленны и большая часть солдат – срочники. Если молодые люди начнут погибать за интересы Путина, это спровоцирует недовольства и массовые протесты в белорусском обществе.

Угрозу со стороны Беларуси оценил член комитета ВРУ по нацбезопасности и обороне Федор Вениславский. Он объяснил, почему вопрос втягивания Беларуси в войну остается открытым.