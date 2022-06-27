Как информирует «НБН», издание «Le Monde» со ссылкой на Agence France Press (AFP) пишет, что Владимир Александрович Зеленский призвал лидеров G7 сделать все возможное, чтобы прекратить российское вторжение в Украину до конца текущего года.

Согласно обнародованному материалу, два дипломата Европейского Союза рассказали, что украинский лидер во время своего обращения, направленного к лидерам государств «Большой семерки», двадцать седьмого июня сказал, что он стремиться прекратить войну до конца текущего года, до того момента, когда наступит зима.

Насколько известно, лидеры стран «Большой семерки» провели саммит в Альпах на территории Германии. За закрытыми дверьми по видеосвязи с ними разговаривал президент Украины Владимир Александрович Зеленский. Согласно словам Верховного главнокомандующего ВСУ, военные действия рискуют пылать в Украине и далее.

В итоге украинский лидер обратился с призывом к «Большой семерке» приложить максимум усилий для того, чтобы закончить войну, начатую Россией в Украине, уже до конца года.

При этом некоторые СМИ утверждают, что президент нашей страны попросил у G7 предоставить Украине системы ПВО, ввести санкции против России, а также оказать помощь с экспортом зерна.

Ранее стало известно о разговоре между Макроном и Путиным перед полномасштабным вторжением России в Украину.