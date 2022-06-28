Как информирует «НБН» со ссылкой на «Укринформ», такое заявление озвучил глава правительства Болгарии Кирилл Петков.

Так, премьер-министр Болгарии подчеркнул, что основное количество работников посольства Российской Федерации работало на разведку.

«Их дипломатическая роль была только прикрытием», — отметил он.

При этом Петков не стал конкретно говорить о том, за какую именно деятельность российские дипломаты будут высланы из Болгарии, ведь информация такого рода является конфиденциальной.

Премьер-министр добавил:

«Я хотел бы сейчас обратиться ко всем государствам. Не только к Российской Федерации. Каждый, кто будет работать против интересов нашей страны, будет выслан туда, откуда он прибыл».

Ранее стало известно, что антироссийские санкции готова поддержать Молдова.