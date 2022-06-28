В своем Telegram-канале представитель Офиса главы государства назвал удар по гражданскому объекту в Кременчуге «ракетной Бучей». Он отметил, что режим Кремля перешел к террору мирных украинцев по нескольким причинам, информирует «НБН».

Россияне бьют ракетами и артиллерией по гражданским объектам в отместку за возросшую точность и результативность ударов украинских защитников по ним. Также оккупанты таким образом отреагировали на решение Евросоюза, государств «Большой семерки» и Североатлантического Альянса оказывать высокий уровень поддержки нашей страны и вернуть РФ в каменный век. Помимо этого, захватчики осознают, что они проиграли эту войну, несмотря на их «достижения» на отдельных участках фронта.

Арестович напомнил, что каждый удар, после которого остается множество погибших мирных жителей, ускоряет принятие решений Западом и Востоком в пользу Украины.

Это продемонстрировали результаты саммита G7 – договоренность о расширении антироссийских санкций, передаче денег нашей стране от повышения пошлины на экспорт из РФ, ограничении доходов России, наказании военных преступников, покрытии дефицита бюджетного финансирования Украины. Также в «Группе семи» заверили, что Киев получит дипломатическую, военную, гуманитарную и финансовую поддержку.

Советник главы ОПУ предполагает, что террор россиян ускорит принятия тех решений, о которых просит украинское руководство – передаче тяжелого вооружения ВСУ, введении эмбарго на газ РФ и санкций против банковского сектора. Также мир должен признать Российскую Федерацию государством-террористом.

Ранее Арестович заявил, что россияне не смогут захватить всю Донецкую область. Он объяснил, почему план Кремля по Донбассу не будет выполнен.