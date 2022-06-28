Во время общения с журналистами в рамках саммита G7 глава Франции заявил, что РФ «не может и не должна» победить в войне с Украиной, информирует «НБН» со ссылкой на FRANCE 24.

Он сообщил, что государства «Группы семи» будут сохранять санкционное давление на страну-агрессора сколько будет нужно и с необходимой интенсивностью. Такое заявление дает понять Кремлю, что Запад не будет снимать ограничительные меры с РФ.

Говоря об окончании войны, французский лидер отметил, что прошло 4 месяца противостояния вооруженной агрессии России и до конца года еще далеко, поэтому никто не ожидает, что все закончится в ближайшее время. При этом Макрон выразил надежду на то, что оккупантов остановят до конца года.

Напомним, что недавно французский президент перестал делать призывы о «сохранении лица» кремлевского диктатора и сделал ряд жестких заявлений в адрес России. Политолог объяснил, что оказало сильное влияние на Макрона, заставив его изменить риторику о войне.