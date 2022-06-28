В своем Twitter-аккаунте политолог после ударов по Киеву и Кременчугу отметил, что все происходящее в последние дни и часы говорит об агонии и истерике главы Кремля, информирует «НБН».

Пионтковский считает, что президент-агрессор увидел провал миссии главы Франции Эммануэля Макрона в Киеве и понял, что склонить руководство Украины к капитуляции на условиях Москвы не представляется возможным.

Кроме того, Путин осознал, что «Запад с ним определился». Партнеры Киева приняли твердое решение противостоять российской вооруженной агрессии и выработали общую стратегию действий в отношении режима Кремля.

Убежден, что ракетные удары армии страны-оккупанта по гражданским объектам в Украине изменят войну и советник главы Офиса Зеленского Алексей Арестович. Он объяснил, как «ракетная Буча» повлияет на решения западных лидеров.