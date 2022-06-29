Как информирует «НБН», в материале «Европравды» со ссылкой на Reuters говорится, что глава Кремля не отказался от планов захватить большую часть украинской территории военным путем.

Так, руководитель Национальной разведки Штатов Эврил Хейнс в ходе пресс-конференции Минторговли Штатов во вторник заявила:

«Мы продолжаем находиться в той ситуации, когда рассматриваем Путина и считаем, что у него есть по существу аналогичные цели тем, которые были и ранее. Другими словами, он стремится захватить большую часть Украины».

Он добавила, что разведка Штатов разработала три возможных сценария дальнейшего развития военных действий на территории Украины в ближайшей перспективе. Самым вероятным, по ее словам, является сценарий погрязшего конфликта. В таком случае Россия достигнет только незначительных завоеваний.

Напоследок она подытожила:

«Если вкратце, то ситуация выглядит весьма мрачной».

Ранее в оборонном ведомстве Великобритании рассказали, от какого синдрома страдает Путин.