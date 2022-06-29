В интервью Passauer Neue Presse депутат Бундестага считает, что Шольц с задержками обеспечивает украинцев необходимым тяжелым вооружением и выделяет его не так много, как могла бы Германия, информирует «НБН».

По словам Кизеветтера, канцлер мог предоставить украинским защитникам большое количество артиллерии, бронированных боевых машин Marder и танков Leopard.

Оппозиционер отметил, что его страна многое усложнила Украине, а немецкое руководство хочет навязать ей мир, заморить голодом, предоставляя незначительное количество важного вооружения.

Депутат считает, что если сейчас Североатлантический Альянс не начнет массировано оказывать украинцам поддержку, НАТО примет силовую политику страны-агрессора.

В то же время Шольц, комментируя достижение мира на условиях Москвы, заявил, что Украина должна самостоятельно выбирать, что ей подходит.