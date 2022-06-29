Спикер главы России рассказал, что украинский лидер должен приказать «националистическим подразделениям» и вооруженным силам сложить оружие, после чего выполнить требования Москвы, которые Песков не стал уточнять, чтобы закончить войну, информирует «НБН».

На заявление пресс-секретаря Путина ответил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк в своем Twitter-аккаунте. Представитель ОПУ назвал призыв спикера российского лидера «Z-ультиматумами» и напомнил Москве, что не Украина развязала эту войну, чтобы заканчивать ее «по приказу» из Кремля.

Подоляк добавил, что руководство страны-оккупанта в любой момент может завершить вооруженную агрессию в нашей стране, возвратившись к адекватности. Кроме того, оккупанты должны перестать наносить ракетные удары по нашим городам, отвести войска и перестать заниматься «ядерной пропагандой».

Ранее Подоляк ответил экс-президенту России Дмитрию Медведеву, который засомневался, что Украина продолжит свое существование через два года. Советник главы ОПУ высказался о комплексах соратника Путина.