Из Москвы регулярно поступают заявления не только о «спецоперации» в Украине, но и о борьбе с блоком НАТО. Несмотря на абсурдность таких заявлений Кремля, страны Альянса должны осознать, что государство-агрессор действительно борется с Западом за мировое господство, информирует «НБН» со ссылкой на «24 канал».

Олещук отмечает, что спокойствие Альянса зависит от успешности украинской обороны, поэтому НАТО активнее поддерживать нашу страну в борьбе с вооруженной агрессией РФ. Оккупанты не пошли дальше своих угроз государствам НАТО, поскольку украинцы оттянули на себя боеспособные войска Путина.

По словам политолога, в Москве рассматривают Литву и Эстонию, как часть «империи» и не теряют надежды на возвращение этих стран в свой состав. Эксперт отметил, что россияне не будет проводить в этих государствах «спецоперацию», используя другое привычное оружие.

Например, страна-агрессор может шантажировать членов Альянса энергетическими ресурсами или устроить теракты. Олещук напомнил, что РФ неоднократно устраивала отравления в странах НАТО и может устроить террористические акты с химическим оружием.

Кроме того, Россия может начать мстить Альянсу после провала «спецоперации» в Украине. Оккупанты не решатся на прямую военную агрессию и найдут другой способ нанести удар по государствам-членам Альянса.

Политолог Иван Преображенский также не верит в то, что Россия объявит войну блоку НАТО. Однако страна-агрессор попытается расшатать Альянс другим путем.