В интервью телеканалу NBС президент рассказал, что ежедневно в результате боевых действий наша страна несет большие потери, однако они есть и у российских захватчиков, информирует «НБН» со ссылкой на сайт главы государства.

По словам Зеленского, где украинская армия теряет одного бойца, там вооруженные силы врага теряют пять, где ВСУ теряют один танк, оккупанты остаются без пяти таких бронированных машин.

Лидер нации отметил, что нашим бойцам действительно сложно, поскольку путинские войска количественно превосходят армию Украины, а также и у них больше техники. Президент добавил, что на одного защитника нашей страны приходится десять оккупантов, на один танк ВСУ есть десять танков захватчиков.

Президент рассказал, что на некоторых участках фронта наши бойцы оттесняют оккупантов, в то же время в других местах украинские военные вынуждены отходить, поскольку там есть численное превосходство у россиян.

Ранее Зеленский прокомментировал информацию в СМИ о недуге Путина и рассказал, чем болеют все жители страны-агрессора.