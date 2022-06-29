В интервью американскому телеканалу NBC главу Украинского государства попросили прокомментировать слухи о том, что глава Кремля болен. Зеленский сообщил, что его не интересует информация о проблемах со здоровьем Путина, информирует «НБН» со ссылкой на Telegram-канал украинского президента.

Глава Украины ответил, что он не знает, что происходит с российским президентом, однако считает, что соотечественники диктатора больны и это заболевание серьезнее, чем онкология.

Зеленский считает, что всеобщая болезнь граждан страны-оккупанта заключается в неуважении украинцев, захвате территорий и пыток, которые они совершают в нашей стране.

По мнению президента, больны и люди из окружения главы Кремля, имеющие завышенные и лишние амбиции, непонимание и неуважение международного права, а также неуважение к жизни людей.

Он подчеркнул, что для российского руководства люди являются просто материалом и его болезнь опасна для Украинского государства.

Напомним, что Зеленский обратился к лидерам стран «Большой семерки», призвав их сделать все возможное, чтобы война закончилась до конца года.