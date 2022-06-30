Глава правительства Великобритании убежден, что украинское руководство озвучило реалистичный план, который способен изменить ход войны, информирует «НБН» со ссылкой на «Европейскую правду».

Политик вспомнил о своем недавнем визите в Киев, отметив, что он приезжал на встречу с Зеленским, чтобы понять видение украинских властей относительно изменения динамики вооруженного противостояния с РФ.

Джонсон добавил, что очень важно помогать Украине, чтобы она смогла удержаться, в частности поставками нового вооружения для ВСУ. Он отметил, что поражен тем, как украинцы эффективно учатся использовать РСЗО.

Зеленский поставил цель отбросить россиян на границы, которые были до 24 февраля этого года и премьер-министр Британии убежден, что у Украины есть все необходимое, чтобы выполнить эту задачу.

Ранее Джонсон обратился к «Большой семерке», призвав не склонять Украину к «плохому миру» на условиях российских властей. Политик объяснил, какие последствия могут быть в случае такого сценария.