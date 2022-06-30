О жестком «наезде» российского лидера на нелегитимного белорусского президента, со ссылкой на собственные источники, эксперт сообщил в эфире канала «Украина 24», информирует «НБН».

По словам Пионтковского, недавняя встреча Путина и Лукашенко закончилась громким конфликтом, поскольку самопровозглашенный глава Беларуси не захотел ввязываться в войну против Украины на стороне РФ.

Позиция нелегитимного белорусского лидера вывела из себя кремлевского диктатора. Взбешенный российский президент прервал переговоры и перешел к угрозам. Разгневанный Путин, выходя из зала, призвал кого-нибудь объяснить белорусскому диктатору, что он живым не уедет.

По словам Пионтковского, через час политики возобновили встречу и Лукашенко все же удалось увильнуть от требования главы Кремля относительно введения Вооруженных сил Беларуси на украинскую территорию.

Политолог убежден, что Лукашенко никогда не отдаст приказ своей армии атаковать Украину. Эксперт объяснил, чем чревато для его режима прямое участие в войне на стороне России.