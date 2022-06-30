Украинские защитники выбили оккупантов со Змеиного, однако в Минобороны РФ озвучили другую версию событий. В заявлении ведомства сказано, что захватчики покинули остров, чтобы якобы не препятствовать зерновому экспорту из Украины, информирует «НБН» со ссылкой на «Интерфакс».

Представитель министерства Игорь Конашенков сообщил, что подразделение «вывели», поскольку оно «выполнило поставленные задачи» и якобы не мешает вывозить украинскую сельхозпродукцию через море.

На слова о «жесте доброй воли» оккупантов отреагировал руководитель ОПУ Андрей Ермак. Глава Офиса Зеленского подчеркнул, что россияне были выбиты с острова армией Украины, кроме того, захватчики продолжают провоцировать продовольственный кризис.

В частности, ВС РФ сегодня утром, 30 июня, нанесли удары по складу с зерном в Днепропетровской области. Ермак добавил, что страна-агрессор хочет устроить мировой Голодомор и не прекращает блокировку украинских портов и уничтожение зерна.

Отметим, что нашей стране важно сейчас восстановить зерновой экспорт. Эксперт объяснил, какие последствия для Украины будут в случае, если возобновить вывоз продовольствия удастся только до 2023 года.