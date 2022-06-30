В интервью каналу «Украина 24» эксперт заявил, что как только украинские защитники осуществят деоккупацию Херсона, у россиян и околокремлевских элит наступит «прозрение», информирует «НБН».

По словам Пионтковского, смерть диктатора не изменит агрессивный политический курс Москвы, однако крах режима наступит после военного поражения, предвестником которого станет освобождение Херсона от российских захватчиков.

После потери этого города, как утверждает политолог, все немедленно обвалится в РФ и у жителей страны-оккупанта начнут открываться глаза, они будут выбираться из кокона ТВ-пропаганды. Эксперт добавил, что даже в бункере «пацаны спросят» ради чего Путин затевал эту войну.

Ранее Пионтковский на фоне информации о возможном вторжении армии Беларуси в Украину заявил, что Лукашенко никогда не отдаст приказ о вторжении в нашу страну. Он объяснил, чем чревато для диктатора прямое участие в войне.