Как информирует «НБН», некоторые подробности об этом рассказал в «Твиттер» министр обороны Алексей Резников.

Согласно словам военного чиновника, такого рода шаг будет иметь весьма важное, даже решающее значение для способности Украинского государства противостоять агрессору.

Глава Минобороны добавил, что на днях канадские власти озвучили хорошие новости для Украины о поставках оружия.

Дословно из заявления Резникова:

«Важное для Вооруженных сил Украины сообщение. ВСУ получат бронированные машины боевой поддержки, а также камеры для беспилотников. В плане способности Украины противостояния агрессору, это решающее значение для Украины».

Напомним, ранее мы уже писали о том, что президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден сообщил, что Украине будет отправлена очередная партия вооружения.