В Ашхабаде, куда глава Российской Федерации прибыл для участия в Саммите прикаспийских государств, Путин оказался в вынужденном уединении, информирует «НБН» со ссылкой на Telegram-канал «Радио Свобода».

В то время, как лидерам Ирана, Казахстана и Азербайджана в аэропорту оказывали почести, президент-агрессор прошел от самолета до машины в полном одиночестве. Путина лишили официальной встречи с цветами и хлебом-солью.

Лидер россиян внешне выглядел веселым, несмотря на то, что его не встретили у самолета, снял на ходу пиджак, сел в автомобиль и уехал.

На фоне такого инцидента в Туркменистане особенно абсурдно выглядят заявления кремлевского диктатора о том, что у его государства есть страны-единомышленники. В то же время он объяснил, почему его «союзники» не заявляют открыто о поддержке России.