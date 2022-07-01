Жданов допускает расширение географии и перерастание российско-украинской войны в Третью мировую. Именно об этом и мечтает Путин – втянуть в военный конфликт основные мировые государства, информирует «НБН» со ссылкой на «Апостроф».

Поскольку президенту-агрессору не удается это сделать, он усиленно пытается сделать так, чтобы вступили в боевые действия страны-члены Организации Североатлантического договора, что автоматически введет войну на уровень глобальной.

По словам эксперта, как только диктатор дождется провокаций от государств НАТО в плане первого акта агрессии против Российской Федерации, он пойдет на попятную. Жданов считает, что глава Кремля объявит Альянс агрессором и будет делать призывы договариваться. Фактически Путин объявит войну с сдастся в плен.

Эксперт сомневается, что какая-то страна вмешается в российско-украинскую войну, кроме того, и «большая семерка», и НАТО не заинтересованы в расширении этого вооруженного противостояния до мирового уровня. Поэтому Запад должен сорвать планы Путина о глобальном конфликте.

Сейчас СМИ активно обсуждают вероятность вторжения Беларуси в Украину, большинство экспертов сходятся во мнении, что нет угрозы со стороны этого государства. Не верит в участие белорусской армии в российско-украинской войне и польский президент Анджей Дуда.