Глава Российской Федерации заявил, что Запад может в дальнейшем совершить «непродуманные импульсивные действия» из-за «нежелания смотреть правде в глаза», информирует «НБН» со ссылкой на росСМИ.

Однако диктатор видит в сложившейся ситуации позитив для своей страны, открывающей для себя «единомышленников» в мире, которых, по убеждению Путина, «очень много».

В то же время глава Кремля отметил, что некоторые страны, люди и народы из-за страха не поднимают голову, чтобы заявить вслух о поддержке РФ. По словам президента-агрессора, якобы много тех, кто думают идентично стране-оккупанту.

На сегодня российская оккупационная армия получает помощь от Беларуси. Однако Путину этого мало, и он намерен втянуть страну в войну с Украиной, оказывая давление на самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.

Политолог Андрей Пионтковский рассказал, как прошла недавняя встреча диктаторов. По его словам, глава Кремля взбесился и прервал переговоры угрозами нелегитимному главе Беларуси.