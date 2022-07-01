Премьер-министр Великобритании убежден, что уход Путина с поста главы Российской Федерации не является обязательным условием окончания вооруженной агрессии армии РФ в Украине, информирует «НБН» со ссылкой на LBC.

Джонсон объяснил, что диктатор имеет очень высокий уровень поддержки среди граждан страны-агрессора, что оставляет ему пространство для маневра в вопросе окончания «спецоперации».

Глава британского правительства предполагает, что лидер россиян может закончить войну на любых условиях, заявив, что РФ выполнила задачи в Украине, самостоятельно определив цели вооруженной агрессии.

Ранее Джонсон выразил убеждение в том, что у украинцев есть все необходимое, для того, чтобы побороть оккупантов до конца года. Он рассказал, что считает реалистичным план Зеленского и руководства Украины по изменению динамики боевых действий с российскими захватчиками.