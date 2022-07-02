Как информирует «НБН», об этом Артошенко рассказал в публикации, сделанной в социальной сети Facebook.

Дословно из сообщения городского головы Чернигова:

«Мне, как мэру города Чернигов, сегодня, второго июля, без каких-либо оснований запретили осуществить запланированный рабочий визит на территорию Швейцарии, чтобы принять участие в Конференции по восстановлению Украины и Черниговщины, в том числе… Решение, которое было принято, отказать мне в выезде, дискредитирует нашу страну и главу государства».

В ответе же украинских чиновников отмечается:

«Было решено отказать в пресечении государственной границы на выезд из Украинского государства гражданину Украины Артошенко».

В отказе отмечается также, что Артошенко не имеет никаких оснований на пересечение государственной границы согласно закону «О мобилизации». Он также не предоставил соответствующих документов. Но мэр Чернигова ответил на это, что не согласен с отказом, и ему никто не сообщал о причине.

Ранее в СМИ появилась информация о необходимой сумме для восстановления Чернигова после бомбардировок со стороны Российской Федерации.