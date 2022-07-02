Как информирует «НБН», об этом говорится в материале DER SPIEGEL.

В документе отмечается, что Российская Федерация получит разрешение на ввоз в Калининград товаров, которые попадают под санкции. Хотя при этом будут действовать некоторые ограничения. Это можно будет делать исключительно в тех объемах, которые были до полномасштабного вторжения в Украину.

Ранее желание Шольца разблокировать Калининград для доставки туда товаров из остальной территории Российской Федерации прокоммментировал политик из Эстонии Марко Михкельсон.