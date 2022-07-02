Как информирует «НБН» со ссылкой на украинские СМИ, с таким заявлением выступил в пятницу в Хельсинки глава внешнеполитического ведомства Польши Збигнев Рау в ходе пресс-конференции с главой МИД Финляндии.

Дословно из заявления Рау:

«Режим Российской Федерации необходимо изолировать от международного сообщества. Также от экономики. Тех санкций, которые были введены по настоящее время, недостаточно. Нам нужно продолжать работу над новым пакетом ограничительных мер».

Он также подчеркнул, что в Польше приветствовали подачу заявки Финляндии на членство в Организации Североатлантического договора, подчеркнув, что ее вступление в Альянс в значительной степени усилит безопасность, а также стабильность в сфере политики в районе Балтийского моря.

Кроме того, глава польской дипломатии высказал слова благодарности Финляндии за солидарность и поддержку Украинского государства в его противостоянии агрессии Российской Федерации.

Ранее в МИД Испании заявили о том, что началом полномасштабной агрессии России в отношении Украины стала вовсе не вероятность вступления Украинского государства в Альянс.