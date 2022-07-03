Как информирует «НБН», на своей странице в социальной сети «Твиттер» советник Андрея Ермака Михаил Подоляк отметил, что в первую очередь, речь идет о немедленном прекращении огня и выводе всех оккупантов с территории нашей страны.

Советник главы Офиса президента Украины подчеркнул, что также для проведения мирных переговоров с РФ, государство-оккупант обязательно должно вернуть граждан нашей страны, которых оно похитило, а также выдать военных преступников. Михаил Подоляк подчеркнул, что в Москве очень хорошо знают условия Украинского государства.

Дословно из публикации Михаила Подоляка:

«Россия должна немедленно прекратить огонь. Также вывести свои вооруженные силы за пределы Украины и вернуть людей, которые были похищены. Кроме того, условием является выдача военных преступников и согласование механизма репараций. В Москве также должны признать суверенные права Украины. Российская сторона очень хорошо знает условия Украины. А шеф Пескова может вовсе не переживать. Ведь настанет тот час, когда все это будет зафиксировано на бумаге».

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