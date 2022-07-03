Как информирует «НБН» со ссылкой на сообщение Тимошенко в Telegram, заместитель Андрея Ермака прокомментировал ситуацию следующим образом:

«Городские головы некоторых населенных пунктов весьма возмущаются, что их не выпускают за границу. Прежде всего, я хотел бы для тех, кто забыл, напомнить, что на территории нашей страны идут боевые действия, идет война. В особенной степени это касается приграничных регионов страны, а также еще совсем недавно оккупированных Россией. Ведь там еще не миновала опасность. Вам стоит начать активно заниматься общинами, чтобы наконец вас увидели люди. А вам нужно увидеть проблемы, которые есть у населения. А тем, кто не понял сигнал, найдутся другие способы, как оказать помощь городам и общинам, но уже без вас».

Напомним, ранее мэр города Чернигова Артошенко пожаловался, что его не пропускают через государственную границу Украины.