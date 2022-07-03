Как информирует «НБН», об этом в интервью lb.ua заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Он пояснил, что сейчас размер месячного бюджета Украины составляет примерно 250 миллиардов гривен. Из этой суммы от таможни и налоговой поступает в пределах 70 – 100 миллиардов.

«Существует разница, составляющая 4 – 5 миллиардов долларов. Она нужна на покрытие всех расходов каждый месяц. По состоянию на сейчас мы достигли договоренности о получении такой поддержки, ее сумма составляет около 29 миллиардов долларов. Из них мы уже получил немалую сумму. Теперь осталось еще примерно 20 миллиардов», — рассказал Шмыгаль.

В отдельности он добавил, что финансовую помощь нашей стране уже предоставили ЕС, Соединенные Штаты, Канада, а также в отдельности страны – члены Европейского союза.

Кроме того, в Министерстве финансов Украины отметили, что Великобритания предоставила нашей стране кредит на сумму около 425 миллионов евро. По данным пресс-службы ведомства, согласно проекту Всемирного банка с целью оказания поддержки государственных расходов, на счета Украины поступило почти 447 миллионов евро.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Австралия выделит для Украины 100 миллионов долларов США военной помощи.