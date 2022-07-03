Как информирует «НБН» со ссылкой на страницу президента в социальной сети «Фейсбук», в своем видеообращении от третьего июля Зеленский рассказал, до чего Россия довела свою экономику преступными действиями режима Путина, сколько государство-оккупант понесло безвозвратных потерь с момента широкомасштабного наступления, а также о том, ради чего вся эта война была затеяна…

Дословно из заявления Зеленского:

«Экономика Российской Федерации оказалась в самом огромном кризисе за последние пятьдесят лет. Мировое сообщество все активнее отказывается от связей с Российской Федерацией. Слова «бедность», как и «дефицит» с «обвалом» — это то, что будет характеризовать жизнь россиян до того времени, пока эта страна хочет быть государтсвом-террористом. Россия уже потеряла тридцать пять тысяч солдат. Но эта оценка консервативная. Ради чего это все? Ради того, чтобы сумасшедшие пропагандисты России показали в своих эфирах российский или же советский флаг на руинах… Нет никакого другого ответа на этот вопрос».

Ранее у Зеленского озвучили требования к России для проведения мирных переговоров с агрессором.