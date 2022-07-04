Немецкий президент отметил, что российская вооруженная агрессия в Украине запустила геополитические и геоэкономические изменения, последствия которых невозможно предсказать, информирует «НБН» со ссылкой на DW.

По словам Штайнмайера, мир должен претерпеть изменения в политической, военной и экономической сферах. Лидер ФРГ отметил, что страны должны созидать мировой порядок на принципах либеральной и справедливой экономики, а также сделать устойчивыми свои демократии и стать независимыми от авторитарных государств.

Немецкий лидер подчеркнул, что нужно заняться поисками новых партнеров, такими он видит Сингапур, Индонезию или африканские страны. Глава Германии призвал перестать расценивать их как нуждающиеся государства, признав, что они могут помочь существовать на новом этапе.

В то же время немецкая оппозиция критикует Олафа Шольца, который задерживает поставки вооружения Украине, считая, что канцлер делает это умышленно для навязывания ей мира.