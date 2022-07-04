Глава Украины описал жизнь в стране-террористе тремя словами – обвал, дефицит, бедность. Зеленский не сомневается, что Россия будет существовать в тяжелых экономических условиях, оставаясь государством-агрессором, информирует «НБН».

Во время вечернего видеообращения на 130-й день противостояния российской вооруженной агрессии президент напомнил, что государство-оккупант потеряло на войне в Украине более 35 000 военных убитыми ради того, чтобы пропаганда Кремля показала на руинах знамя СССР или триколор РФ.

Зеленский отметил, что Украина будет сражаться с захватчиками до тех пор, пока не вернет все свои территории и станет свободной, добавив, что весь мир не сомневается в победе украинцев.

Ранее Верховный главнокомандующий ВСУ отреагировал на сообщение министра обороны России Шойгу о полной оккупации Луганщины. Зеленский порекомендовал руководству страны-агрессора вспомнить об обещаниях, которые они давали перед 24 февраля и рассказал, что будет с такими докладами по «спецоперации».