Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков утверждает, что украинским властям придется понять условия Кремля, согласиться на них, после чего на переговорах зафиксировать соответствующий документ, информирует «НБН» со ссылкой на «РИА Новости».

Спикер Путина в очередной раз переложил вину за происходящее на Запад, заявив, что якобы страны под руководством Вашингтона не разрешают украинцам думать и говорить о мире, а также обсуждать его.

При этом представитель Кремля ожидает, что рано или поздно в западных государствах восторжествует «здравый смысл» и переговорный процесс России с Украиной возобновится.

Отметим, что накануне в Офисе президента Украины выдвинули условия для проведения мирных переговоров со страной-агрессором. Советник главы ОПУ Михаил Подоляк рассказал о требованиях, которые должна выполнить Российская Федерация.