Руководители Российской Федерации перестали ставить подписи под приказами, которые касаются «спецоперации» на украинской территории, готовясь к неизбежному трибуналу в Гааге, информирует «НБН».

Как хитрят Путин, Шойгу и Герасимов, чтобы избежать ответственности за войну, рассказал российский правозащитник, основатель проекта Gulagu.net Владимир Осечкин в эфире программы «Блог. Попова».

По словам правозащитника, руководители страны-оккупанта не подписывают преступные приказы, чтобы в конечном итоге ответственность за кровопролитие возложили на военных РФ, выполняющих указания из Москвы.

Осечкин обратил внимание на то, что большая часть таких документов, которая публикуется от имени президента России не содержит подписи диктатора, на бумагах указана лишь его фамилия и поставлена печать. Эксперт не сомневается, что это свидетельствует об осознании Путиным того, что впереди его ждет трибунал, поэтому по большей части оккупанты получают от Генштаба устные приказы.

Таким образом верхушка РФ надеется сохранить то, что они награбили за долгие годы, поскольку понимают перспективу остаться без ничего после тотальной конфискации. Правозащитник убежден, что по этой же причине Путин официально не объявлял войну, оставляя возможность обвинить в своих преступлениях своих военных.

Напомним, глава британского правительства Борис Джонсон убежден, что завершение войны может произойти и без ухода от власти российского диктатора.