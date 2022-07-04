Гудков отметил, что глава Чечни пользуется поддержкой российского президента и имеет на него большое влияние. Оппозиционер объяснил, что Кадыров позволяет себе наглое поведение, поскольку глава Кремля видит в нем решение проблем и безопасность на Кавказе, информирует «НБН» со ссылкой на «24 канал».

Вражда силовиков Путина с лидером чеченцев, по словам Гудкова, началась с убийства оппозиционера РФ Бориса Немцова. Окружение диктатора не боится Кадырова, даже больше – оно его ненавидит.

Когда спецслужбы начали расследовать убийство Немцова, следы привели к кадыровцам, ФСБ поймала исполнителей преступления и искала заказчиков. В тот момент глава Чеченской Республики и приближенные к нему находились в Дубае и ждали решения президента России.

В результате Путин прервал расследование, которое могло закончиться отставкой Кадырова и людей из его окружения. Спецслужба сочла такую ситуацию унизительной, она до сих пор оскорблена решением лидера россиян и не могут терпеть главу Чечни.

Также подогревает ненависть силовиков к Кадырову его манера вести бизнес по всей территории Российской Федерации и манера пытаться влиять на другие регионы, что также становится причиной конфликтов между ним и силовиками.

Ранее пропагандисты показали фотографии вручения Кадырову «трофея», украденного у украинской военнослужащей с «Азовстали».