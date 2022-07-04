Как информирует «НБН», президент Украины заявил об этом во время своего видеообращения к народу Украины.

Помимо темы о Лисичанске, президент Украины упомянул в своем обращении главу оборонного ведомства России Сергея Шойгу, заявившего о полной оккупации Луганской области.

Дословно из заявления Владимира Александровича?

«В то время, когда в Москве кто-то там докладывает о Луганщине,так они пускай изначально вспомнят свои доклады, а также обещания, которые давали перед двадцать четвертым февраля, когда началось широкомасштабное вторжение, в весенние месяцы, а также сейчас, что они имеют, и какую цену им пришлось заплатить. Нынешние их доклады пойдут прахом, как и те, которые они давали тогда».

Напомним, ранее мы уже писали о том, что в своем видеообращении Владимир Зеленский рассказал, что произошло с экономикой России из-за агрессивной политики Кремля.