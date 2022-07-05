В интервью LB.ua руководитель МИД Украины заявил, что не видит предпосылок к тому, что НАТО изменит свое мнение относительно интеграции нашей страны в военно-политический блок, информирует «НБН».

Кулеба не видит, что Альянс изменил свою позицию по Украине, как это сделал Европейский Союз, который делает конкретные шаги для того, чтобы наше государство стало членом ЕС. После полномасштабного российского вторжения Евросоюз существенно продвинулся в отношениях с нашей страной, в то время, как Организация Североатлантического договора осталась на месте.

Министр предполагает, что члены НАТО приняли неформальное решение относительно того, что организация не будет на передовых позициях в вопросе поддержки украинцев, чтобы РФ не говорила о том, что она воюет с НАТО.

Глава МИД отметил, что Альянс сейчас переформатировал свой пакет помощи и там что-то будет происходить, но нужно различать помощь от блока и помощь от членов НАТО как от отдельных государств.

Дипломат обратил внимание на помощь от США, которую Вашингтон предоставил от своей страны, а не в рамках организации, где все координирует Секретариат. Это говорит о том, что отдельная группа влиятельных государств-членов Альянса одобрила не предоставлять НАТО ведущую роль в этом вопросе.

Отметим, что большая часть украинцев выступает за интеграцию своей страны в Организацию Североатлантического договора, что показал социальный опрос КМИС.