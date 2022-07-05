На 26-м ежегодном правительственном круглом столе The Economist глава Украины заявил, что безопасность европейских стран зависит от безопасности Украины, поскольку российский агрессор может осуществить новое вторжение в другое государство, информирует «НБН».

По словам Зеленского, в европейском регионе десятилетиями ощущался дефицит безопасности из-за наличия «серых» зон, которые соблазняют страну-оккупанта, рассматривая их как пространство для своих антидемократических и антиправовых возможностей. Президент подчеркнул, что безопасность части Европы держалась только на «заверениях».

Лидер нации отметил, что нашей стране нужны гарантии безопасности, которые будут действенными даже при условии, что Украина не в блоке Североатлантического Альянса. Он убежден, что при наличии такой системы не было бы российского вторжения и всех ужасов, которые принесла война.

Также Зеленский прокомментировал угрозу вторжения белорусской армии в нашу страну. Украинский президент считает, гражданам Беларуси нужно приложить много усилий, чтобы страна-агрессор не втянула их в войну.