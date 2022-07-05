Смирнов отметил, что оккупанты будут продолжать ракетный террор в украинских городах, поскольку путинские войска не могут продвигаться по всей линии фронта из-за нехватки вооружения и живой силы, информирует «НБН» со ссылкой на «24 канал».

Также советник министра внутренних дел отметил, что российский президент-агрессор находится на пике своих достижений, возможно захватчики смогут продвинуться, но незначительно.

Поэтому Путин осознает, что промежуток возможностей скоро закончится и он должен сейчас попытаться посадить украинскую сторону за стол переговоров. Это также является причиной массированных ракетных ударов по всей Украине, таким образом страна-оккупант хочет посеять хаос.

Отметим, что на днях из Кремля поступило наглое заявление относительно переговорного процесса с Украиной. Спикер главы РФ Дмитрий Песков призвал Киев согласиться с условиями Москвы и на переговорах это документально зафиксировать.