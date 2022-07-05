Национальная японская газета Yomiuri, ссылаясь на источники в столице КНР, сообщила, что российский президент-агрессор пригласил китайского коллегу приехать в Москву, на что получил отказ, информирует «НБН».

15 июня Путин позвонил главе Китая, чтобы поздравить его с 69-летием. Во время разговора диктатор предложил Си Цзиньпину осуществить визит в РФ. Президент КНР отказался посещать Россию, как заявило китайское внешнеполитическое ведомство, из-за пандемии COVID-19.

Напомним, что в июне Путин и Цзиньпин также в телефонном режиме обсудили украинский вопрос. Тогда китайский лидер не признал вооруженную агрессию России против Украины «вторжением», однако призвал коллегу из РФ решить вопрос с помощью переговоров, предложив свою помощь.