Официальный представитель МИД Украины отметил, что российские космонавты демонстрировали на Международной космической станции флаг, под которым войска РФ убивают женщин и детей на востоке нашей страны и сравнивают с землей украинские города, информирует «НБН» со ссылкой на Twitter-аккаунт Николенко.

Спикер дипломатического ведомства обратил внимание на то, что страна-оккупант экспортирует свое варварство даже в космическом пространстве. По мнению Николенко, Россию должны выдворить из всех международных космических программ.

Напомним, что космонавты Российской Федерации развернули на МКС флаг «ЛНР», решив таким образом поздравить псевдореспублику с «освобождением». Инцидент с россиянами в космосе возмутил американского астронавта, который призвал не закрывать глаза на пропаганду войны против Украины.